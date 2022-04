Turris – Paganese: 4 – 2. È storia! I corallini si qualificano ai Playoff.

È storia, la Turris è ai playoff di Serie C.

I corallini battono per 4 – 2 la Paganese e chiudono all’ottavo posto il campionato.

Domenica sera, gli uomini di Caneo, affronteranno il Foggia di Zeman allo Zaccheria.

Primo tempo

Al 10′ primo squillo della Turris con Leonetti che raccoglie un cross dalla destra e di testa per poco non trova la porta.

Al 29′ occasione per la Paganese. Zanini in area di rigore raccoglie il pallone dopo vari rimpalli, calcia, ma il pallone finisce al lato di poco.

Al 33′ ci prova Giannone dai 20 metri, respinge Avogadri.

Al 38′ la sblocca la Turris. Bordo serve Leonetti con un lancio millimetrico, e il numero 11 corallino calcia di prima realizzando un gran gol.

Al 41′ raddoppio corallino. Santaniello è il più lesto a raccogliere un pallone vagante in area di rigore e porta la Turris sul doppio vantaggio.

Secondo tempo

Al 48′ accorcia la Paganese con Tommasini che realizza un rigore.

Al 50′ clamoroso pareggio della Paganese. Dagli sviluppi di una punizione dalla trequarti, il pallone viene messo in area di rigore e di testa arriva Tommasini che realizza la doppietta.

Al 63′ Turris di nuovo in vantaggio. Cross di Varutti, sponda di Santaniello a Leonetti che non sbaglia a pochi passi dalla porta.

Al 89′ Tommasini ha sui piedi il pallone del pari.

Salta tutta la difesa corallina, si trova a tu per tu con Perina, calcia, ma l’estremo difensore corallino lo ipnotizza.

Al 91′ Giannone riceve al limite dell’area, calcia, ma il pallone finisce di poco alto.

Al 93′ terzo gol di Leonetti. L’attaccante corallino aggancia un ottimo lancio di Giannone, punta un difensore, lo salta e davanti al portiere non sbaglia.

Il tabellino:

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio (16’st Ghislandi), Esempio; Varutti, Bordo (44’st Finardi), Franco, Loreto; Giannone, Santaniello (29’st Zampa), Leonetti. All: Caneo. A disp: Abagnale, Sbraga, Zanoni, Longo, Iglio, D’Oriano, Nocerino, Pavone, Nunziante.

PAGANESE (4-3-3): Avogadri; Scanagatta, Schiavino, De Santis, Brogni; Martorelli (37’st Del Regno), Bensaja, Zanini; Guadagni (1’st Celesia), Tommasini, Iannone (21’st Konate). All: Di Napoli. A disp: Baiocco, Pellecchia, Tissone.

ARBITRO: Nicolini di Brescia.

RETI: 37’pt, 9’st e 47’st Leonetti, 40’pt Santaniello, 3’st e 5’st Tommasini r.

NOTE: ammoniti Scanagatta, Giannone, Franco. Espulso Caneo al 20’st per proteste. Spettatori: 1334, inclusa quota abbonati.