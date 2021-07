Turris – Napoli Primavera: come assistere alla gara ed alla presentazione della squadra al Liguori

AMICHEVOLE TURRIS-NAPOLI PRIMAVERA E PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA: MODALITA’ DI ACCESSO PER PUBBLICO

La S.S. TURRIS CALCIO comunica che martedì 3 agosto – con fischio d’inizio alle ore 18,30 – la prima squadra, di rientro dal ritiro di Campitello Matese, disputerà allo stadio “Liguori” un incontro amichevole con il NAPOLI PRIMAVERA che sarà seguito dalla presentazione della rosa 2021-22.

INDICAZIONI PER IL PUBBLICO

Il doppio evento sarà aperto al pubblico nei limiti di capienza vigenti per gli impianti sportivi all’aperto e con accesso al solo settore “tribuna Strino”. Un parziale ritorno alla presenza dei tifosi che non può non ripartire dal ricongiungimento, in primis, con i sottoscrittori delle tessere dell’ultima campagna abbonamenti rinunciatari al rimborso diretto, i quali potranno ritirare il proprio titolo d’ingresso gratuito, presso i botteghini del “Liguori” (lato “distinti”), nelle seguenti giornate e fasce orarie:

venerdì 30 luglio dalle ore 17,30 alle 20 (cognomi che iniziano dalla lettera A alla lettera D);

sabato 31 luglio dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 17,30 alle 20 (cognomi che iniziano dalla lettera E alla lettera O);

lunedì 2 agosto dalle ore 10 alle 12,30 (cognomi che iniziano dalla lettera P alla lettera Z, con facoltà di eventuale anticipazione al pomeriggio del sabato).

I suddetti sostenitori, all’atto del ritiro del titolo d’ingresso, dovranno esibire l’abbonamento 2020-21 o il voucher ritirato durante lo scorso mese di giugno unitamente a documento di riconoscimento valido. Non essendo possibile l’automatica assegnazione dello stesso posto a sedere opzionato nella campagna 2020-21, sarà data facoltà di scelta tra quelli attualmente fruibili nel settore tribuna.

I restanti biglietti disponibili per assistere alla gara amichevole e alla presentazione della nuova Turris (sempre nominativi per l’obbligo di tracciabilità degli spettatori) saranno messi in vendita esclusivamente nel pomeriggio di lunedì 2 agosto (ore 17,30-20) e nella mattinata di martedì 3 agosto (10-12,30), presso i botteghini dello stadio “Liguori”, al costo di 15,00 euro.

Si ricorda, in occasione degli eventi sportivi, l’obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura e di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie durante la permanenza all’interno dell’impianto. L’accesso sarà vietato ai soggetti con temperatura superiore ai 37,5° o sintomi dichiarati riconducibili all’infezione da Covid-19 (sarà obbligatorio consegnare apposita autocertificazione all’ingresso secondo il modulo scaricabile dal sito ufficiale www.turris1944.it).

Non saranno rilasciati ingressi omaggio al di fuori di inviti-sponsor ed accrediti-stampa.