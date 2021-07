Turris – Colpo tra i pali, preso l’esperto Perina

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del portiere Pietro Perina, classe 1992, battendo la concorrenza di numerosi club di serie B e C.

Assistito dall’agente Maurizio De Rosa, l’estremo difensore ha sottoscritto un contratto biennale.

188 centimetri di altezza, formazione nelle giovanili del Bari, Perina nell’ultima stagione ha difeso i pali del Vicenza in serie B, collezionando 10 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia.

Nel biennio precedente, era stato protagonista sempre in B, a Cosenza, scendendo in campo in 55 occasioni ufficiali. Lo stesso Cosenza, unitamente a Sambenedettese, Melfi e Martina Franca, è tra le squadre con le quali aveva maturato 162 gettoni in serie C più 9 nelle gare di playoff.

Ottima anche la percentuale di calci di rigore intercettati dal numero uno originario di Andria nel corso della sua carriera.

Già nel tardo pomeriggio di oggi, Perina si aggregherà alla squadra nel ritiro di Campitello Matese. A partire dalle ore 17, invece, le sue prime dichiarazioni da neo corallino ai canali ufficiali del club.

La S.S. TURRIS CALCIO formula un caloroso benvenuto a Perina, nella consapevolezza di aver arricchito la rosa con un profilo di assoluta garanzia ed esperienza.