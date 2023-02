Turris – Monterosi 2-0, Maniero: ‘In casa dobbiamo arrivare al nostro obiettivo, lo spogliatoio non è spaccato’

Sulla partita di oggi: “Oggi era molto importante. Ci giochiamo molto in questo finale di stagione. Tutto ciò che ci ha detto il mister lo abbiamo messo in campo.”

A livello personale: “È capitato poche volte di lottare per la salvezza, adesso dobbiamo lottare per la società, i tifosi, lo staff. Sono contento di ciò che sto facendo.”

Sull’ultimo periodo: “Non è stato facile, siamo stati bravi a lavorare e concentrarci durante gli allenamenti.”

Sulle difficoltà: “Lo spogliatoio è tutto tranne che spaccato. Siamo fin troppo bravi ragazzi, forse è questo il nostro difetto.

Non è stato semplice cambiare tanto, sia a livello mentale e fisico.”

Sul percorso salvezza: “È in casa che dobbiamo arrivare al nostro obiettivo.”