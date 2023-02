Turris – Monterosi Tuscia: 2-0. I corallini ritrovano la vittoria grazie alle reti di Ruffo Luci e Maniero

Tornano alla vittoria in casa i corallini. Erano ben 5 mesi che gli uomini di Fontana non esultavano per una vittoria tra le mura amiche.

La Turris parte subito forte con il nuovo acquisto Ruffo Luci che trova la rete del vantaggio alla prima occasione, poi i corallini gestiscono fino alla seconda frazione, dove vanno prima vicini al raddoppio con Leonetti che colpisce la traversa e poi trovano il gol col solito Maniero.

Primo tempo

Al 5′ la sblocca la Turris con Ruffo Luci. Il numero 72, cambia campo per Giannone, e si inserisce subito in area di rigore, il fantasista corallino conclude la triangolazione e il neoacquisto realizza all’esordio.

Al 14′ clamorosa duplice occasione per il Monterosi. Errore di Miceli, ne approfitta Carlini che calcia a botta sicura, ma Perina compie un miracolo. Poi Lipani di testa spedisce fuori dopo aver raccolto un cross dalla sinistra.

Al 43′ Giannone scucchiaia in area per Leonetti, ma Borri fisicamente tiene bene l’attaccante corallino e Forte blocca.

Secondo tempo

Al 47′ Giannone batte una punizione in area. La potenza c’era, ma non ci arriva nessuno di testa. Forte blocca.

Al 54′ si fa pericoloso il Monterosi con Tartaglia che colpisce di testa, ma Perina manda in angolo.

Al 57′ ci crede il Monterosi. Tonin punta Rizzo, lo supera, mette un buon pallone al centro ma Miceli salva e manda in angolo.

Al 60′ Turris vicina al raddoppio. Leonetti riceve in fascia, si accentra e calcia ma colpisce la traversa.

Al 64′ Contessa calcia dai 20 metri. Pallone alto.

Al 71′ raddoppia la Turris con Maniero che raccoglie un tiro svirgolato di Zampa e a tu per tu con Forte, sul filo del fuorigioco, realizza.

Al 81′ ci prova Giannone da una punizione dai 20 metri. Palla alta.

Al 91′ Turris vicinissima al tris con Leonetti che riceve un cross da Maniero, ma di testa manda a lato di pochissimo.