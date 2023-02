Turris – Monterosi 2-0, Coraggio: ‘Ci siamo sbloccati’

Sulla vittoria: “Da un mese a questa parte abbiamo sempre messo l’anima, abbiamo sempre meritato, ma gli episodi sono stati negativi. Oggi il vento contro ci ha frenato, non riuscivamo ad uscire. Nel secondo tempo invece abbiamo messo qualcosa a posto e abbiamo meritato la vittoria.”

Sull’atteggiamento: “Oggi la determinazione dei ragazzi è stata di un certo spessore. Si è visto dall’approccio, subito in vantaggio, abbiamo cercato di gestire col vento contro ma ci siamo schiacciati, nel secondo tempo abbiamo meritato.”

Sulla testa libera: “Ci siamo sbloccati. Calcoliamo che non abbiamo messo mai la stessa formazione. Siamo contenti di aver recuperato tutti.”

Sul mister: “Lui ha sempre creduto in questa squadra, per come piace giocare al mister, questi sono gli uomini giusti.”