Turris – Match con il Pescara, prevendita aperta agli ospiti

La S.S. Turris Calcio comunica che all’esito del GOS è stato concesso il via libera alla vendita dei biglietti per il settore ospiti per la gara Turris – Pescara in programma lunedì sera alle ore 20.30 allo stadio “A.Liguori”.

La stessa, come da regolamento, cesserà domenica 20 novembre alle ore 19.

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, che avranno il prezzo di euro 6,00 + dp sarà attiva sia online all’indirizzo (https://bit.ly/TurrisPescara) che nella città di Pescara presso:

TABACCHERIA 11 – Viale Amerigo Vespucci, 79. Pescara.

Allo stesso tempo la società corallina venendo incontro alle richieste giunte da più parti, comunica l’apertura anticipata del botteghino lato tribuna che nella giornata di lunedì 21 novembre osserverà i seguenti orari:

mattina 09.30 – 12.30 e pomeriggio dalle 15.30 in poi.

Ufficio Stampa S.S. Turris Calcio