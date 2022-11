Turris – Pescara: 2-3. Notte fonda al Liguori: corallini sconfitti anche dal Pescara

Continua a perdere la Turris. I corallini cadono nel baratro e non vedono una via d’uscita. Gli uomini di Di Michele, non riescono a raddrizzare la gara, anzi, nel finale subiscono la rete del 1-3.

Subito dopo Ercolano accorcia le distanze, troppo tardi però, per sperare in un pareggio.

Domenica pomeriggio i corallini affronteranno il Messina per cercare il riscatto.

Primo tempo

Al 10′ dopo un rimpallo a centrocampo, Longo serve Leonetti che ha una prateria davanti a sé, si trova davanti al portiere e realizza, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Al 21′ vantaggio del Pescara. Da un angolo dalla sinistra, Brosco salta più in alto di tutti e batte Perina.

Al 24′ Vergani riceve un cross dalla destra e in scivolata a portiere battuto, manda alto clamorosamente.

Al 35′ Leonetti trova Haoudi da solo in area di rigore, ma il centrocampista corallino calcia male e manda fuori.

Al 43′ ci prova da una punzione dai 20 metri Taugordeau, ma Sommariva respinge.

Secondo tempo

Al 64′ raddoppia il Pescara. Mora realizza un gol bellissimo. Da una punizione dalla destra, calcia direttamente in porta e beffa Perina.

Al 83′ ci prova di testa Frascatore, pallone al lato.

Al 88′ Giannone lancia Maniero che di testa la regala a Sommariva.

Al 89′ accorcia le distanze la Turris con un autorete dopo che Giannone l’aveva messa al centro da un angolo dalla destra.

Al 91′ ci prova Acquadro da una punizione. Blocca Sommariva.

Al 92′ tris del Pescara, realizza Gyabuaa.

Al 93′ partita pazza. Ercolano realizza il gol del 2-3 con un tiro dal limite dell’area.