Turris – Foggia: 2-0. Le parole di Menichini: “Una rondine non fa primavera, dobbiamo essere umili e riflessivi.”

Sulla partita: “Abbiamo fatto una buona partita nonostante il momento difficile. Quando abbiamo potuto, abbiamo fatto un buon possesso palla. Una vittoria meritata, abbiamo rischiato pochissimo. Abbiamo avuto qualche ripartenza che dovevamo gestire meglio. I ragazzi sono stati concentrati.”

Sul futuro: “Una rondine non fa primavera, dobbiamo essere riflessivi e umili. Mercoledì abbiamo una partita importante e dobbiamo rimanere concentrati. Dobbiamo arrivare a 40 punti. Ci vuole pazienza e stare sul pezzo. Ogni gara è facile dopo averla vinta.”

Su Pugliese: “Preferisco elogiare tutto il gruppo, questo è essere squadra, si deve ragionare col “noi” e non con l’ “io”. Vediamo di migliorare tutti.”

Sul sistema di gioco: “Abbiamo provato diverse situazioni con Cum e Giannone. Cerco di tenere vivi in settimana e poi decido all’ultimo. Giannone oggi ha avuto la febbre, m sicuramente avrebbe dato il suo contributo.”

Su mercoledì: “Da stasera inizieremo a pensare al Francavilla. Sarà una partita determinante per il futuro. Ci aspetta un ambiente infuocato.”

Sul centrocampo: “L’allenatore cerca di partita in partita chi far giocare, durante la settimana cerco di capire chi può dare di più in base all’avversario.”