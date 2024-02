Turris – Foggia 2-0 – D’Auria e Pugliese regalano i tre punti ai corallini

Turris – Foggia: 2-0. I corallini tornano alla vittoria

Prima vittoria per mister Menichini, e Turris che torna finalmente a respirare, anche senza i suoi supporters.

Partita bloccata, senza tante emozioni quella tra i corallini e i satanelli.

La Turris però sfodera una prestazione concreta, senza subire nulla e pericolosa quando serve.

Finalmente si intravede una difesa compatta e attenta con un Cocetta rivitalizzato.

Primo tempo con poche emozioni, ma è la squadra di Menichini a passare in vantaggio grazie ad una punizione di D’Auria.

Seconda frazione più viva, i corallini si rendono pericolosi con continui cross verso il secondo palo prima di trovare la rete di Pugliese.

Unica occasione per il Foggia, nel finale, con l’ex di turno, Santaniello.

I corallini vincono uno scontro diretto importante in ottica salvezza. Mercoledì, a Francavilla, altro scontro diretto, per dare continuità a questa vittoria.

Primo tempo

Al 21′ la sblocca la Turris. D’Auria calcia una punizione dai 25 metri, il pallone viene deviato dalla barriera e finisce in rete.

Al 25′ risponde il Foggia con Marino che calcia da fuori area, palla abbondantemente a lato.

Secondo tempo

Al 54′ occasione per la Turris. Cross sul secondo palo di Nocerino per D’Auria che calcia di prima, ma manda fuori.

Al 57′ ancora corallini pericolosi con i cross. Stavolta D’Auria serve Nocerino, che si testa spedisce a lato.

Al 63′ raddoppia la Turris. D’Auria riceve al limite dell’area, salta un difensore, calcia in diagonale, Perina respinge il tiro, ma il pallone finisce sui piedi di Pugliese che a porta vuota, insacca.

Al 67′ contropiede dei corallini. 3 vs 2, D’Auria cerca Yallow tutto solo in area, ma Rizzo salva tutto.

Al 72′ occasione per il Foggia. Cross al centro per Santaniello che colpisce di testa, pallone alto di poco.