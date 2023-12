Turris -Latina 1-1 – Solo pari al Liguori, De Felice salva i corallini

Turris – Latina 1-1. Ancora un pari per la Turris, adesso la salvezza inizia a diventare un miraggio

Pareggia ancora la Turris, terza volta consecutiva per i corallini, che hanno ormai dimenticato come si vince. Partono bene gli uomini di Caneo, con un paio di occasioni, poi però passano in vantaggio gli ospiti.

Nel finale di tempo tre palle gol nitide, due per i padroni di casa, una per il Latina, dopo un contropiede scaturito da un erroraccio di Giannone.

Secondo tempo a ritmi bassi, gli uomini di Caneo trovano il pari con De Felice, il tecnico sardo prova a cambiare tanto nella seconda frazione, inserendo Maniero, Pavone e Guida, ma non trova i tre punti.

Adesso per la Turris si fa davvero dura, soprattutto dopo la vittoria del Messina nel derby contro il Catania.

Primo tempo

Al 4′ subito Turris pericolosa con Giannone che calcia dai 20 metri, Cardinali manda in angolo.

Al 16′ Nocerino si libera di un difensore e da posizione defilata calcia sul secondo palo, il portiere si supera e devia in corner.

Al 26′ Latina in vantaggio. Riccardi riceve a conclusione di un contropiede e batte Fasolino.

Al 46′ clamorosa doppia occasione per i corallini prima Maestrelli crossa sul secondo palo per Scaccabarozzi che calcia a botta sicura, ma Cardinali compie un vero e proprio miracolo. Seconda occasione com Franco che calcia dal limite dell’area, ancora Cardinali a mandare in angolo.

Al 48′ ancora contropiede Latina con Ercolano che entra in area, salta il difensore, Fasolino però è attento e respinge in tiro.

Secondo tempo

Al 49′ ancora ospiti pericolosi con Del Sole che serve Pereseu, il centrocampista controlla e poi calcia. Pallone fuori.

Al 51′ pareggia la Turris con De Felice che riceve in profondità, protegge il pallone e a tu per tu col portiere non sbaglia.

Al 58′ Latina pericoloso con Ercolano che crossa al centro per Mastroianni che non riesce a ribadire in rete.

Al 83′ vicini al vantaggio gli ospiti. Fasolino pasticcia in area di rigore, Jallow calcia a porta vuota, salva sulla linea Esempio, ci riprovano gli ospiti, pallone però alto.

Al 94′ ci prova Rizzo da fuori area al volo, ma il pallone finisce altissimo.