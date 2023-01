Turris – Juve Stabia: 1-1. Le parole del tecnico Fontana al termine della gara

Sulla partita: “Aldilà del risultato, che conta, ma io ho pregato i ragazzi di fare una prestazione per arrivare al risultato. Oggi ho visto una squadra che l’ha fatto.

Possiamo fare meglio in fase offensiva. Chiedere di più è impossibile. Accetto anche l’errore dai giovani”.

Su Ardizzone: “Se dovesse capitare l’occasione per lui favorevole, non lo posso trattenere. Gli ho detto che credo in lui. La testimonianza è che l’ho fatto giocare nonostante la trattativa aperta per andare via. Lo ringrazierò qualora dovesse andare via”.

Su Maniero: “Ha deciso di farmi venire i capelli bianchi. Fino a stamattina pensavo avesse dei fastidi. Ieri era più no che si, stamattina mi ha detto che voleva giocare e che non aveva nulla. In partita l’ho visto e l’ho lasciato in campo finché hanno retto le gambe”.

Sul centrocampo a 3 con tutti palleggiatori: “In un certo senso non so se sarà la Turris futura, avevo solo questi oggi e devo dire che hanno fatto grandi cose per quelle che erano le mie richieste. Al di là dell’indirizzo tattico, il merito va a loro”.

Su Franco: “Non ha bisogno di tanto tempo per inserirsi, ha un’intelligenza calcistica incredibile. Poi in quella posizione avevo bisogno di un giocatore con queste caratteristiche”.

Previsioni sugli infortunati: “Il meteo porta gelo”.

Sulla prestazione della Juve Stabia: “Devo essere onesto? Temevo la partita. Soprattutto nelle ultime partite ho visto una buona Juve Stabia”.

Sul taboo da allenatore contro la Juve Stabia: “C’è rammarico, non possiamo farci nulla se non commentare ciò che è avvenuto. Ho parlato coi ragazzi, stavano sotto ad un treno, cambiare quattro allenatori non è facile. Se avessimo sfruttato qualche occasione in più sarebbe stato meglio, ma non avrebbe cambiato ciò che ho detto ai ragazzi”.

Su Ercolano: “È un ragazzo molto interessante, gli ho detto che dovrebbe avere voglia di imparare e di crescere. Dinanzi a sé ha un futuro importante. Ha delle qualità e deve migliorare”.