Turris- Juve Stabia: 1-1. Caldore risponde a Maniero, pari nel derby con un’ottima prestazione dei corallini

Turris – Juve Stabia: 1-1. Grandissima prova dei corallini nonostante le tante assenze.

Finisce in pari il derby tra Turris e Juve Stabia. Ottimo primo tempo dei corallini che creano tantissimo e vanno più di una volta vicini al gol.

Ad inizio ripresa trovano il vantaggio, ma dopo pochissimi minuti si fanno raggiungere dagli ospiti. Cala il ritmo degli uomini di Fontana a fine gara, complici gli infortuni che non hanno dato modo al neo tecnico della Turris di inserire giocatori offensivi per provare a vincere la gara.

Primo tempo

Al 4′ prima occasione per la Turris.

Ercolano la mette al centro per Maniero che anticipa tutti di testa, ma manda di poco alto sopra la traversa.

Al 12′ si fa vedere lo Stabia. Pandolfi calcia da posizione defilata, ma il pallone sfiora il palo.

Al 18′ ancora occasione Turris. Triangolazione sulla fascia sinistra tra Ercolano e Haoudi, col numero 7 corallino che arriva al tiro, ma Barosi si fa trovare pronto sul primo palo.

Al 25′ ancora corallini vicini al vantaggio. Ercolano la mette al centro per Maniero, ma l’attaccante corallino non riesce a colpire di testa. Pallone fuori.

Al 27′ è stavolta Stampete a divorarsi il vantaggio. Riceve a tu per tu con Barosi, ma si lascia ipnotizzare dal numero uno ospite.

Al 32′ ci prova la Juve Stabia con Guarracino, ma Perina si fa trovare pronto e blocca.

Al 33′ pericolosi ancora gli ospiti con Pandolfi che in area riceve un cross dalla sinistra, ma di testa manda fuori.

Secondo tempo

Al 47′ la sblocca la Turris con Maniero che riceve in area di rigore e in rovesciata sblocca il derby.

Al 50′ pareggia subito la Juve Stabia. Da una punzione dalla sinistra, salta più in alto di tutti Caldore che insacca.

Al 66′ Haoudi crossa al centro per Maniero che di testa colpisce il pallone, ma Barosi manda in angolo.

Al 76′ ancora Turris pericolosa con Maniero che riceve in area, da posizione defilata si gira, ma il pallone finisce sull’esterno della rete.

Al 90′ Juve Stabia vicina al vantaggio. Silipo riceve in area, calcia di prima, ma il pallone finisce fuori.