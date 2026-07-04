La FC Turris 1944 è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Francesco Casella, che vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione sportiva. Classe 2000, Casella è un difensore centrale moderno e duttile, capace di ricoprire all’occorrenza anche il ruolo di terzino destro, abbinando fisicità, solidità e ottime qualità nel gioco aereo. Cresciuto nei settori giovanili di importanti realtà calcistiche italiane, nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nei campionati nazionali, affermandosi come un profilo affidabile e di grande continuità nel reparto arretrato. Le sue caratteristiche tecniche, unite a determinazione e spirito di sacrificio, ne hanno fatto negli anni un punto di riferimento difensivo e un elemento apprezzato per leadership e professionalità. L’arrivo di Francesco Casella rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di costruzione della nuova FC Turris 1944, che aggiunge al proprio organico esperienza, affidabilità e personalità al servizio del progetto corallino. La società dà il più caloroso benvenuto a Francesco nella famiglia corallina, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e sportive con la maglia biancorossa.

Benvenuto Francesco e buon lavoro!