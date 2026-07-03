Turris – Rinforzo in mediana, preso Berardocco

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Luca Berardocco, che vestirà la maglia corallina nella prossima stagione sportiva. Classe 1991, nato a Pescara, Berardocco è un centrocampista mancino di grande esperienza e personalità, capace di abbinare qualità tecniche, visione di gioco e leadership in mezzo al campo. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Pescara, nel corso della sua carriera ha maturato un importante percorso nei campionati professionistici italiani, indossando le maglie di società importanti quali Pisa, Feralpisalò, Padova, Südtirol, Sambenedettese, Juve Stabia, Giugliano e Matera, collezionando oltre 400 presenze tra Serie B, Serie C e campionati nazionali. Calciatore duttile e affidabile, Berardocco si è distinto negli anni per intelligenza tattica, equilibrio e capacità di guidare il reparto, diventando un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio e sul terreno di gioco. Il suo arrivo rappresenta un tassello importante nel percorso di costruzione della nuova FC Turris 1944 che aggiunge al proprio organico un profilo di assoluto valore umano e tecnico. La società accoglie con entusiasmo Luca Berardocco nella famiglia corallina, certa che la sua esperienza e il suo carisma contribuiranno in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi stagionali.