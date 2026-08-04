Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 36enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Luigi Serio, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa, dopo averla prelevata dall’intercapedine di un muro ivi presente, ad un altro soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, trovandolo in possesso di 85 euro, suddivisi in banconote e monete di diverso taglio; inoltre, all’interno dell’intercapedine in questione, gli agenti hanno rinvenuto 62 involucri di cocaina/crack del peso complessivo di circa 12 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.