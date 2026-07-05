Turris – In porta ecco Montalti

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo del portiere William Montalti, che vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione sportiva. Classe 2006, Montalti è un estremo difensore di prospettiva che approda a Torre del Greco dopo il percorso di crescita maturato nel settore giovanile del Cesena, una delle realtà più importanti del panorama calcistico nazionale nella valorizzazione dei giovani talenti. Nelle ultime stagioni si è distinto con la formazione Primavera del club romagnolo, proseguendo il proprio percorso di formazione tecnica e personale in un contesto altamente competitivo e in serie D. Portiere moderno, dotato di personalità, reattività e buone qualità tecniche, rappresenta un investimento importante per il presente e il futuro del progetto corallino. L’arrivo di William Montalti conferma la volontà della società di puntare su giovani calciatori motivati e desiderosi di crescere, valorizzando profili di prospettiva all’interno del nuovo corso biancorosso. La FC Turris 1944 dà il più caloroso benvenuto a William nella famiglia corallina e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive.

Benvenuto William e buon lavoro!