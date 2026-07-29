Torre del Greco – Oltre 16 milioni dai fondi Prius per la riqualificazione urbana

Oltre 16 milioni per interventi di riqualificazione urbana e tre progetti destinati nei prossimi anni a cambiare il volto della città. Sono i risultati ottenuti dal Comune di Torre del Greco attraverso i fondi di coesione europea Prius (Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile) che, all’interno della cornice strategica del PR Fesr Campania 2021–2027, rappresenta uno strumento avanzato di policy territoriale promosso dalla Regione Campania, finalizzato a sostenere in modo integrato e coordinato lo sviluppo sostenibile delle città medie e dei poli urbani regionali.

All’interno di questa cornice, il Comune, in qualità di autorità urbana riconosciuta dalla Regione, è stato chiamato ad elaborare un proprio programma di rigenerazione urbana sostenibile. Ieri, martedì 28 luglio, si è svolta la Cabina di regia, fase propedeutica alla sottoscrizione dell’Accordo di Progranna e il conseguente arrivo dei finanziamenti destinati all’attuazione dei progetti presentati dall’ente torrese. Insieme al sindaco Luigi Mennella e all’assessore regionale al governo del territorio Enzo Cuomo, erano presenti tra gli altri la consigliera regionale Loredana Raia, i dirigenti comunali Egidio Ciani e Gaetano Camarda, i funzionari dei due enti interessati.

Sono presentati e approvati tre interventi: “Rigenerazione, riuso, riattivazione, riconnessione del centro storico di Torre del Greco: il sistema delle piazzette, l’urban center e il parco Bottazzi”; “Riqualificazione dell’area Palatucci come nuovo spazio pubblico e raccordo con l’area archeologica di Villa Sora”; “Restauro e valorizzazione di villa Macrina: nuovi spazi dedicati alla poesia leopardiana e attivazione di un caffè letterario”. Il primo e buona parte del secondo progetto saranno oggetto del finanziamento di quasi 13 milioni (12.904.564,77 euro per la precisione) già concesso dalla Regione, mentre la restante progettualità è collocata sulla quota premiale dei finanziamenti Prius. Nei prossimi giorni ci sarà la firma ufficiale dell’Accordo di Programma tra il Comune e la Regione.

Ad accompagnare la delegazione comunale anche il rup designato per i tre interventi, l’architetto Laura Calandiriello, funzionario tecnico assunto tramite il concorso Ripam per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio e dei Ministri. Nel gruppo di lavoro dei Prius ricoprono ruoli di supporto gli altri funzionari assunti attraverso lo stesso concorso: Rosa Formisano, (funzionario informatico), Nicola Potenza (funzionario transizione ecologica) e Mario Notomista (funzionario informatico).

Per le attività relative al Prius, è stata attivata una pagina dedicata sul sito (https://comune.torredelgreco.na.it/prius/).