Castellammare – Maltrattamenti in famiglia: arrestato 35enne, provvidenziale l’intervento del figlio 14enne

A Castellammare i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 35enne del posto.

E’ ora di cena quando i militari – allertati dal 112 – intervengono in un’abitazione. Poco prima l’uomo aveva litigato con la propria moglie di 44 anni colpevole, a dire del 35enne, di averlo tradito.

La lite sfocia in aggressione con la donna che viene percossa violentemente. Provvidenziale l’intervento del figlio dei due, un 14enne.

I Carabinieri bloccano l’uomo mentre la donna viene trasferita in ospedale. Per le contusioni multiple e trauma cranico.

Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana. Arrestato, è stato trasferito in carcere.