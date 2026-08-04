Gentile utente,

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO: VIA LAGNO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:00 di martedì 4 agosto 2026. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti. GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di PORTICI: CORSO GIUSEPPE GARIBALDI

VIA NUOVA LAGNO

VIA PIETRARSA

PARCO SAN CIRO

PARCO CRIMI TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE LA SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE IDRICA RIGUARDA LE UTENZE UBICATE IN CORSO GARIBALDI DAL CIVICO 160 AL CIVICO 350. I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:00 di martedì 4 agosto 2026. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.