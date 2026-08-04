Napoli – Dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione per stupefacenti e ricettazione: arrestato 54enne

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 54enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 30 luglio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali– secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 4 anni, 10 mesi e 25 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti e ricettazione, commessi tra il 2009 e il 2023 a Napoli.