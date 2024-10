Torre del Greco – Inaugurata la ristrutturata palestra del comprensivo Leopardi

Sugli spalti tutti i ragazzi della scuola media, in piedi una folta delegazione di docenti e genitori. A fare gli onori di casa la dirigente scolastica Olimpia Tedeschi. Festa grande questa mattina, martedì 15 ottobre, presso la sede centrale dell’istituto comprensivo Leopardi di via Giovanni Battista Della Gatta, dove la comunità scolastica ha celebrato la riapertura della palestra dopo i lavori di riqualificazione non solo all’ambiente sportivo, ma anche agli spogliatoi e agli spazi limitrofi, realizzati grazie ai fondi stanziati dal programma di interventi predisposto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e relativi al capitolo stanziato dal settore pubblica istruzione. Nello specifico, per la realizzazione del progetto denominato “Mens sana il corpore sano” proposto dall’istituto Leopardi, sono stati stanziati complessivamente 27mila euro. Con il primo cittadino, a rappresentare l’ente c’erano anche l’assessore Mariateresa Sorrentino, la dirigente Luisa Sorrentino e la funzionaria Marianna Vitiello. Con loro anche due rappresentanti dall’ufficio scolastico regionale.

Prima del taglio del nastro della ristrutturata palestra, “inaugurata” poi con una partita tra squadre di pallavolo composte da alunni della scuola, ha preso la parola la dirigente Tedeschi, che ha manifestato la “gioia di tutta la comunità scolastica per avere ritrovato una palestra efficiente e idonea a permettere ai ragazzi di svolgere le loro ore di educazione fisica e più in generale per le attività sportive ospitate dall’istituto”.

Soddisfatto anche il primo cittadino: “Ancora una volta tocchiamo con mano quanto di buono è stato fatto e si sta facendo con i fondi stanziati attraverso i capitoli della pubblica istruzione – ha detto Luigi Mennella – Stiamo facendo tanto per i ragazzi e stiamo facendo tanto per la promozione delle attività sportive, sia a livello locale sia ospitando eventi di caratura nazionale e internazionale. Eventi che fungono da naturale veicolo promozionale per la nostra città e si inseriscono a pieno titolo nel programma di città turistica che stiamo portando avanti”. Gli ha fatto eco l’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino: “È per noi una bella conquista dare ai ragazzi, che sono il nostro futuro, la possibilità di svolgere le loro attività scolastiche in ambienti più accoglienti e funzionali. Non mancheremo mai di sostenere le nostre scuole e di farlo, quando possibile, affidando a loro il compito di indicarci quali possono essere gli interventi da valorizzare”.