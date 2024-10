Turris – Cerignola 0-3 – Gli ospiti passeggiano al Liguori, altro stop per i corallini

Seconda sconfitta consecutiva per i corallini che continuano a non fare punti e neanche gol.

L’unica volta che i tifosi corallini hanno esultato è stato nella partita contro il Latina, da quel giorno, non si è più trovata la via del gol. L’impressione è che finché la difesa regge, la Turris riesce a portare a casa il pareggio, ma quando subisce una rete, riprendere la partita diventa un miraggio.

Primo tempo

Al 5′ traversa Cerignola. Errore della difesa della Turris, Salvemini calcia da buona posizione e becca in pieno la traversa.

Al 31′ vantaggio del Cerignola. Salvemini a pochi passi dalla porta realizza con un tapin.

Al 33′ corallini vicini al pari. Gran palla di Giannone per Trotta che in spaccata non riesce a trovare il pari.

Secondo tempo

Al 49′ Occasione Turris. Nocerino si trova a tu per tu col portiere dopo aver ricevuto da Trotta, ma spreca tutto.

Al 55′ raddoppia il Cerignola, ancora con Salvemini che realizza un gran gol. Riceve palla, salta Cocetta e dal limite dell’area calcia battendo Marcone.

Al 69′ gli ospiti calano il tris. Bianchini calcia dal limite dell’area indisturbato e segna.

Al 79′ Visentin solo davanti al portiere si divora il poker.

Al 84′ grande occasione per i corallini: Trotta si gira in area di rigore, calcia, ma non trova la via del gol.