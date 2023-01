Turris – Giugliano 0-2: altro passo falso, corallini ancora sconfitti al Liguori

Perde ancora la Turris. Una sconfitta che ha il sapore di crisi con il tecnico Fontana che ha raccolto appena 3 punti in 4 partite. Fischi e contestazione per i corallini che non incidono mai e soffrono la ripartenze degli ospiti.

Si complica la rincorsa salvezza per i corallini che domenica affronteranno la capolista Catanzaro.

Primo tempo

Al 5′ ci prova Iglio dai 20 metri, pallone fuori.

Al 30′ rete annullata al Giugliano. Dagli sviluppi di un corner dalla sinistra, Pozziello insacca a pochi passi dalla linea di porta, ma era in evidente offside.

Al 36′ clamorosa occasione per la Turris. Ercolano crossa al centro, bucano tutti, Guida controlla il pallone e calcia sul primo palo, ma Sassi è attento e manda in angolo.

Al 39′ ci prova Sorrentino con una punizione dai 25 metri, pallone di poco alto.

Al 47′ traversa Turris. Dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra, Frascatore stacca più in alto di tutti e colpisce la traversa.

Secondo tempo

Al 46′ ci prova subito Maniero da fuori area, palla a lato.

Al 50′ ci prova Maldonado da fuori area, Sassi tocca ed il pallone si stampa ancora sulla traversa.

Al 54′ indecisione tra portiere e difensore, ne approfitta Leonetti che calcia da fuori area, ma il pallone finisce alto.

Al 72′ occasionissima Giugliano. Di Dio pesca in area Salvemini che praticamente a porta vuota, impatta male il pallone e sbaglia.

Al 77′ la sblocca il Giugliano con Salvemini che conclude un contropiede magistrale gestito da Piovaccari.

Al 90′ la a chiude il Giugliano con Oyewale che dal limite calcia ed insacca.