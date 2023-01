Turris – Giugliano 0-2, Fontana: ‘Tutti stanno facendo il possibile, in queste situazioni parlare della partita passa in secondo piano’

Di seguito le parole del mister corallino Fontana al termine di Turris – Giugliano.

Sulla partita: “Se guardiamo il risultato, si pensa tutto in negativo. Di fronte a queste situazioni parlare della partita passa in secondo piano. C’è un morale da tenere su.

Siamo consapevoli che il lavoro di qualità paga, loro a mio avviso stanno lavorando bene.”

Sui play-off e sulla salvezza: “Io ho detto che non accettavo il premio salvezza perché quello era il risultato minimo. Poi ho detto che se doveva premiarmi, era per i play-off. Oggi se guardiamo la classifica, sembra tutto difficile. Sappiamo che questo è un torneo che due partite messe in piedi, possono cambiare tutto.”

Su una rivoluzione: “I primi capi di imputazione sono rottura di spogliatoio o modulo. Il risultato dice che c’è uno spogliatoio rotto, e che ci sia un problema di modulo, poi c’è ancora il mercato aperto che disturba, lavorare così non va bene. Oggi devo dire che tutti stanno facendo tutto il possibile, non è semplice quando sai che la classifica non rispecchia il tuo valore.”

Su qualche cessione grossa: “Ho sempre detto, come anche il direttore, che la volontà nostra è di tenere tutti. Tutti hanno mercato, quindi vuol dire che qualcosa di buono hanno fatto. L’obiettivo è quello di trattenerli, poi se qualcuno non se la sente, lo lasciamo andare.”