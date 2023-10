Turris – Giugliano 0-1: il Liguori è terra di conquista, altro stop per i corallini

Perde ancora una volta la Turris, con una prestazione scadente, soprattutto nel secondo tempo, dove quasi mai si rende pericolosa.

Pronti via, subito vantaggio ospite su errore di Fasolino, ma buona reazione della Turris che va vicina al pari in diverse occasioni.

Secondo frazione a bassi ritmi, il Giugliano riparte su errori della Turris che conclude pochissimo e fa ancora meno per trovare almeno il pari.

Primo tempo

Al 4′ Giugliano in vantaggio. Clamoroso errore di Fasolino che non trattiene un pallone derivante da un cross sbagliato, sfera che finisce sui piedi di De Rosa che realizza.

Al 6′ risposta della Turris con Scaccabarozzi che ci prova dai 25 metri, pallone di poco alto.

Al 12′ calcia D’Auria dal limite, pallone deviato che carambola sulla testa di Nocerino, che a pochi passi dalla porta, non riesce ad indirizzare bene il pallone.

Al 14′ clamorosa occasione capitata suo piedi di Nocerino che si trova solo davanti al portiere, lo salta ma a porta vuota calcia in ritardo e il difensore salva.

Al 23′ traversa della Turris. Franco batte una punizione dal limite, ma il pallone si stampa sul legno.

Al 29′ ancora corallini pericolosi con Scaccabarozzi che calcia dai 20 metri, Russo respinge.

Al 33′ pericoloso il Giugliano. Frascatore sbaglia completamente e regala il pallone a Di Dio che si immola contro Fasolino,a l’estremo difensore corallino lo ipnotizza.

Secondo tempo

Al 51′ vicino al raddoppio il Giugliano con De Rosa che calcia a pochi passi dalla porta, salva però Fasolino.

Al 56′ grande occasione per il Giugliano. Salvemini serve De Rosa che dal limite calcia, ma colpisce il palo.

Al 73′ Contessa crossa per Cum che calcia, ma il pallone è alto.

Al 80′ Giugliano pericoloso con Salvemini che riceve in area, si gira, calcia però alto.

Al 81′ il pallone arriva sui piedi di Pavone che calcia debolmente e manda tra le braccia di Russo.

Al 90′ gol annullato alla Turris. Pavone insacca, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.