Turris – Caneo commenta la sconfitta con il Giugliano: “In questo momento gira tutto male”

Le parole di Caneo: “Dobbiamo ritrovare la serenità e la si ritrova solo vincendo”

Sulla partita: “In questo momento gira tutto male, ogni minimo errore lo paghiamo caramente, non riusciamo a recuperare, anche perché c’è ansia da prestazione. Dobbiamo cercare di mantenere questo equilibrio, non posso imputare niente ai calciatori. C’è chi dice di cambiare il modulo, ma lo abbiamo fatto. C’è chi dice che dobbiamo giocare più difensivi e lo abbiamo fatto. Dobbiamo ritrovare la serenità e la si trova solo vincendo.”

Sul gol annullato: “Il gol era regolare, anche gli errori arbitrali ci sono contro. In questo momento solo con una reazione da professionisti, da uomini possiamo andare avanti. In questo momento non possiamo permetterci di fare chissà che cosa.”

Sulla contestazione: “La contestazione ci sta, però oggi non c’è nulla da protestare, magari nelle altre partite si. Negli ultimi 2 mesi sbaglia uno e non riusciamo a recuperare.”

Sulle espulsioni: “Anche l’arbitro di Taranto ci ha massacrato. Noi abbiamo giocato male, ma ci deve essere equilibrio da chi giudica la partita. Loro non devono neanche giudicare, devono fischiare ciò che vedono.”

Sulla partita con la Casertana: “Dobbiamo cercare di risanare questa situazione solamente lavorando e compattandoci di più e cercando di fare meno stranezze in difesa. Ai ragazzi l’ho detto, oggi voglio fare 0-0.”