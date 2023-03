Turris – Gelbison 1-0. Leonetti decide il match salvezza e regala tre punti pesantissimi ai corallini

Vince una partita importantissima la Turris in ottica salvezza. I corallini battono la Gelbison e riaprono definitivamente la lotta salvezza. Primo tempo bloccato, la Turris non riesce ad incidere, la Gelbison si difende bene e riesce anche a creare qualche pericolo.

Nella seconda frazione di gioco la musica cambia, i corallini vanno più volte vicini al vantaggio fino al gol nel finale di Vito Leonetti che regala tre punti d’oro alla squadra di Fontana.

Primo tempo

Al 18′ Di Nunzio sbaglia un passaggio in uscita regalando il pallone a Tumminello che calcia fuori da buona posizione.

Al 37′ De Sena entra in area di rigore, si appresta a calciare, Miceli chiude e salva il risultato.

Al 38′ Rizzo serve Giannone, cross al centro del numero dieci corallino, la difesa sventa una grossa occasione mandando in angolo.

Al 43′ Franco becca un inserimento di Contessa alle spalle della difesa, l’esterno corallino spreca tutto.

Al 45′ Guida calcia a volo dal limite dell’area, il pallone finisce a lato.

Secondo tempo

Al 53′ occasione per la Gelbison. Cross al centro per Tumminello che colpisce il pallone in spaccata, mandando alto.

Al 56′ grandissima giocata di Guida che crossa dal fondo non trovando nessuno libero sul secondo palo pronto a ribadire in rete.

Al 62′ occasione per la Turris. Contessa raccoglie un pallone vagante al limite dell’area, pallone in angolo

Al 63′ ancora Turris pericolosa. Di Nunzio riceve dagli sviluppi di un corner dalla sinistra, pallone alto

Al 73′ grandissima occasione per la Gelbison. De sena riceve sul filo del fuorigioco, entra in area, ma spara alto.

Al 79′ Guida serve Ercolano in profondità che crossa al centro per Maniero, ma al momento del tiro, viene murato.

Al 81′ angolo dalla destra, colpisce di testa Maniero, pallone alto.

Al 87′ Turris in vantaggio. Punizione dalla destra, la palla viene spazzata, calcia Zampa da fuori area e Leonetti la devia in porta.

Al 89′ occasione per la Gelbison. Cross a centro da una punizione dalla sinistra, salta Cargnelutti, ma trova un grande Fasolino a dirgli di no.