Turris – Foggia: 3-1. Le parole di Caneo: “Ci voleva una risposta a livello di determinazione importante”

Torna alla vittoria la Turris, ai microfoni, a rispondere alle domande della stampa, c’è mister Caneo.

“Oggi ritmi alti, tante occasioni sprecate, sete sbagliate nel passaggio finale. Ringrazio chi ha avuto fiducia in noi e ci ha aspettato.”

Sulla prestazione a livello caratteriale: “Ci voleva una risposta a livello di determinazione importante. Una volta che siamo di pari passo con l’aggressività e con la voglia di fare il risultato è di pari passo.”

Sulla ritrovata brillantezza dei 3 attaccanti: “Abbiamo già detto che dovevamo aspettare con fiducia queste situazioni di emergenza. In queste 5 partite è successo di tutto. Adesso piano piano stiamo riprendendo tutti gli elementi importanti per continuare a dare soddisfazione alla squadra di Torre del Greco.”

Sulla svolta dopo la vittoria: “Non c’era bisogno di una svolta, ma di continuità al progetto che è nato in noi.”

Sul bilancio del primo anno a Torre del Greco: “Questo si vedrà in prospettiva e in futuro.”