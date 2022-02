Turris – Foggia: 3-1. I corallini tornano alla vittoria dopo 5 partite

Torna alla vittoria la Turris. Contro il Foggia di Zeman gli uomini di Caneo sfoggiano una grandissima prestazione, mettendo a segno 3 reti e scacciando i fantasmi.

I Corallini, sempre in controllo della gara, non hanno mai subito gli attacchi degli ospiti ed hanno addirittura potuto realizzare qualche gol in più.

Primo tempo

Al 3′ Leonetti si divora il vantaggio. Dopo un contropiede ben sviluppato, il pallone arriva al numero 11 che davanti alla porta colpisce male.

Al 9′ ci prova Giannone dai 20 metri, ma il pallone finisce di poco alto.

Al 10′ la Turris è in vantaggio con Emanuele Santaniello che raccoglie un lancio di Giannone e a tu per tu con Dalmasso non sbaglia.

Al 14′ vicina al raddoppio la Turris con Di Nunzio dagli sviluppi di un corner dalla sinistra, ma il pallone viene salvato sulla linea di porta.

Al 16′ Merola si divora il pareggio calciando da pochi passi dalla porta, ma trova un super Perina che si oppone e salva il risultato.

Al 23′ si divora letteralmente il raddoppio la Turris. Prima Leonetti colpisce il palo a due passi dalla porta, poi il pallone finisce sui piedi di Santaniello che a porta vuota manda clamorosamente fuori.

Al 26′ pari del Foggia con Garofalo, che dopo una respinta di Perina ribadisce in rete.

Al 32′ ancora pericolosa la Turris con Giannone che calcia da fuori area, ma Dalmasso manda in angolo.

Al 43′ torna in vantaggio la Turris, ancora con Santaniello, che riceve in area un cross basso da Giannone, controlla il pallone ed insacca.

Secondo tempo

Al 64′ Leonetti riceve il pallone a centrocampo con la difesa del Foggia altissima, si trova solo davanti al portiere, lo salta, ma Sciacca salva sulla linea.

Al 79′ cala il tris la Turris con Leonetti che raccoglie un lancio con la classica difesa altissima del Foggia, il portiere è fuori dai pali e lui calcia da 30 metri realizzando un gran gol.

Il tabellino:

TURRIS (3-4-3): Perina; Zampa, Di Nunzio, Varutti; Ghislandi, Franco (22’st Bordo), Tascone (44’st Iglio), Loreto; Giannone (35’st Nunziante), Santaniello, Leonetti (35’st Pavone). All: Caneo.

A disp: Abagnale, Colantuono, Sbraga, Primicile, Zanoni, Lame, D’Oriano, Nocerino.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Nicolao, Sciacca, Di Pasquale (27’st Girasole), Rizzo; Garofalo (35’st Rizzo), Petermann (27’st Maselli), Gallo (15’st Di Paolantonio); Merola, Ferrante (15’st Vitali), Curcio.

A disp: Illuzzi, Turchetta, Buschiazzo.

ARBITRO: Roberto Lovison di Padova.

NOTE: ammoniti Ghislandi, Curcio, Nicolao. Spettatori: 1207, di cui 183 ospiti.