Turris – Foggia 1-2, non basta Maniero, ancora una sconfitta per i corallini

Ancora una sconfitta per la Turris. È notte fonda per i corallini, la squadra ancora una volta non gira, poco gioco e tanti lanci lunghi per le punte. I corallini vanno sotto a fine primo tempo, nel secondo tempo trovano il pari, ma dopo poco, i satanelli si riportano in vantaggio, condannando la Turris all’ennesima sconfitta di una stagione fino ad ora fallimentare.

Primo tempo

Al 5′ subito occasione per la Turris. Sponda di petto di Longo e tiro al volo di Maniero, ma blocca Nobile.

Al 22′ Foggia vicino al vantaggio. Odjer trova Costa in area di rigore, ma il calciatore del Foggia spreca tutto.

Al 32′ Traversa Turris. Contessa crossa al centro per Maniero che di testa colpisce, ma il pallone sbatte sul palo.

Al 46′ Foggia in vantaggio. Odjer pesca Garattoni in area di rigore in posizione molto dubbia e quest’ultimo insacca.

Secondo tempo

Al 47′ altra traversa per la Turris. Dopo una mischia in area, il pallone finisce a Boccia che calcia un rigore in movimento, ma colpisce la traversa.

Al 52′ la pareggia la Turris con Maniero che raccoglie di testa un cross di Contessa e batte Nobile.

Al 62′ Maniero riceve da Santaniello in area, supera un difensore e calcia sul secondo palo. Pallone di poco fuori.

Al 71′ tornano in vantaggio gli ospiti. Di Noia spedisce in rete con un tap-in dopo il palo di Ogunseye.

Al 92′ espulso Contessa. Turris in 10.