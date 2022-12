Turris – Foggia 1-2, Di Michele: ‘Mi assumo le responsabilità della sconfitta, la prestazione è stata buona’

Turris – Foggia: 1-2. Le parole di Di Michele: “la responsabilità della sconfitta me la assumo io, ai ragazzi non posso dire nulla.”

Sulla partita: “Il calcio è bello perché è vario, guardate gli errori sul secondo gol e non guardate gli errori dell’arbitro o le due traverse. Il momento è critico, si sa, la responsabilità della sconfitta me la assumo io, ai ragazzi non posso dire nulla.”

Sulla sostituzione di Santaniello: “Si è fatto male, ha chiesto il cambio. Non è stato un cambio tattico.”

Su Longo fuori: “Ha fatto bene, ma non ne aveva più.”

Sul mercato: “Questa è una domanda da fare alla società, non ho mai avuto tutta la rosa disponibile. I ragazzi stanno facendo grandi cose, la squadra non è allestita in maniera adeguata. Li devo mettere in condizione di fare bene, ma si va in difficoltà quando iniziano a mancare i giocatori. Oggi posso parlare solo di quelli che ci sono. Mancano i punti, è preoccupante, lo so anch’io. A volte sembra che loro non vogliano giocare, non è così. Dopo la partita col Francavilla saranno prese decisioni sul mercato.”

Il ruolo in cui ci sono problemi: “I ruoli li so, li ho detti alla società, è evidente, si nota, ma non si può aver tutto nel mercato di Gennaio, è difficilissimo. Prima di prendere, devi mandare via.”

Sulla società: “La società si fida e si sta muovendo, mi devo attenere alle decisioni loro. Ho fatto dei nomi e anche loro li hanno fatti. Poi vedremo. Dobbiamo essere tranquilli a livello di mercato.”

Sulla sua esperienza pensando al mercato: “Bisogna fare un mercato curato, non possiamo permetterci di sbagliare nulla, neanche uno spillo. Speriamo che chi verrà, verrà con le giuste motivazioni. Non si può parlare solo di prestazioni adesso, ma anche di punti.”

Sui fischi: “Oggi ci prendiamo i fischi, ma concedetemi di dire che la prestazione è stata buona.”