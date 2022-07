Turris – Ecco lo staff tecnico per la stagione 2022-23

S.S. Turris Calcio comunica la composizione dello staff che, per la stagione sportiva 2022-23, collaborerà con il nuovo Responsabile tecnico della prima squadra, Massimiliano Canzi.

Lorenzo Salvatore, alla sua sesta annata consecutiva in biancorosso, ricoprirà ancora il ruolo di allenatore in seconda. Continuità nel lavoro anche per Gennaro Bruno (match-analyst) e Davide Di Grezia (collaboratore atletico/recupero infortuni).

Entra nello staff, in veste di collaboratore tecnico, Ivan Moretto, ex calciatore (carriera quasi interamente targata Chievo Verona tra serie C e B) che ha già lavorato al fianco di mister Canzi nel biennio di Olbia in Lega Pro. In precedenza, esperienze da allenatore di settore giovanile e dilettantistico, poi da collaboratore di Rolando Maran al Chievo (2015-2018), seguendolo successivamente al Cagliari dove è rimasto fino al giugno 2020 lavorando, nell’ultimo periodo, nello staff di Walter Zenga con Canzi vice-allenatore.

Il nuovo preparatore atletico è invece Raffaele La Penna (abilitato anche alla professione di biologo-nutrizionista), che vanta una lunga militanza tra i Club della Campania, con significative esperienze legate, in particolare, alle annate trascorse al Sorrento ed alla Juve Stabia avendone condiviso importanti successi. Fuori regione ha lavorato al Campobasso.

Nel ruolo di allenatore dei portieri, infine, un ritorno alla base per Carlo Pagliarulo. Nella sua carriera da atleta, ha vestito la maglia corallina dal 1979 al 1983 con una parentesi in serie D nel 2001-2002 (102 le presenze totali tra campionato e Coppa Italia). Da preparatore, invece, ha cominciato alla Primavera del Napoli; è reduce da quattro stagioni alla Paganese in Lega Pro, precedute da altrettante annate alla Casertana.

S.S. Turris Calcio augura buon lavoro a tutto lo staff.