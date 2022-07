Turris – Rinforzo in mediana: biennale per Acquadro

S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Acquadro, classe 1996.

Il centrocampista arriva a titolo definitivo dalla Vis Pesaro 1898 e si lega al Club con un accordo biennale (scadenza 30 giugno 2024).

Di piede destro, cresciuto nelle giovanili di Biellese e Palermo, dopo aver conquistato con la maglia del Venezia il doppio salto fino alla B avendo anche Filippo Inzaghi come allenatore, Acquadro in terza serie ha vestito pure le casacche di Triestina, Fano, Siena (19 presenze e 2 gol nella prima parte della scorsa stagione) e Vis Pesaro (17 presenze, 2 gol e 3 assist dal mese di gennaio). In serie D ha invece militato nelle fila di Pineto, Taranto, Messina e Notaresco.

Il neo calciatore corallino si è aggregato ai nuovi compagni già dal pomeriggio di oggi. Queste le sue prime dichiarazioni dopo la firma: “Ho accettato con grande entusiasmo la proposta. Considero la Turris una società solida ed in crescita così come Torre del Greco una piazza stimolante. In campo mi ritengo un centrocampista che sa disimpegnarsi in entrambe le fasi di gioco, come il calcio moderno richiede, con maggiore propensione a dare geometrie alla squadra. Prediligo, infatti, giocare da interno più che da mezzala mentre il trequartista l’ho fatto solo in situazioni di emergenza. Ritrovo con piacere mister Canzi, che conoscevo già avendolo affrontato nel corso dell’ultima stagione sia con il Siena che con la Vis Pesaro”.

S.S. Turris Calcio porge ad Alberto un caloroso benvenuto.