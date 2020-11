Turris – Ecco i convocati per Palermo: ancora fuori Signorelli

All’esito della seduta di rifinitura svoltasi questo pomeriggio allo stadio “Liguori” (squadra poi partita per raggiungere la Sicilia), il tecnico Fabiano ha diramato l’elenco dei convocati per il recupero di campionato Palermo-Turris, in programma mercoledì 25 novembre alle ore 15.

Non recupera Franco Signorelli, non convocato insieme a Persano, Salazaro, D’Alessandro e Giordano.

Seguono, nel dettaglio, i 24 convocati:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Ignazio, D’Oriano, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, R. Fabiano, Franco, Esposito, Marchese, Romano, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi, Sandomenico.