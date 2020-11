Catania – Turris 0-0: primo pari stagionale a reti bianche per i corallini

Continua l’imbattibilità della Turris in trasferta. Primo pari a reti inviolate in stagione per gli uomini di Fabiano.

Primo tempo

Al 6′ la prima occasione è del Catania: Pecorino appoggia il pallone a Biondi, che a pochi passi dalla porta calcia fuori.

Al 10′ Claiton calcia da 30 metri, il pallone viene deviato e costringe Abagnale a rifugiarsi in angolo.

Al 44′ ancora Catania in attacco. Biondi raccoglie un cross di Pinto, palla alta.

Secondo tempo

Al 50′ occasione Turris. Franco calcia da posizione defilata a giro, il pallone va fuori di pochissimo.

Al 53′ ancora corallini in avanti. Romano calcia di punta dal limite dell’area, respinge Martinez.

Al 67′ clamorosa occasione non sfruttata dalla Turris. Ottimo stop di Longo in area di rigore, si gira, serve Romano che in tuffo, di testa, colpisce male e spedisce fuori.

Al 87′ punizione dai 20 metri per il Catania, calcia Reginaldo, respinge Abagnale.

Finisce 0-0 tra Catania e Turris. I corallini continuano a non perdere in trasferta e si portano a 17 punti col match del Barbera contro il Palermo da recuperare Mercoledì.