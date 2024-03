Turris – Catania: 2-1. Una doppietta di Jallow regala tre punti fondamentali ai corallini

La Turris batte il Catania con una doppietta di Jallow e porta a casa tre punti importantissimi per la lotta salvezza.

Primo tempo da grande squadra per gli uomini di Menichini che non subiscono quasi nulla e trovano il doppio vantaggio grazie ad una doppietta di Jallow che sfodera l’ennesima prestazione superba e si sblocca finalmente anche sotto porta.

Nella seconda frazione cambia l’inerzia del match. Doppia ammonizione per Cocetta nel giro di pochi minuti e Turris in inferiorità numerica. Il Catania fa la voce grossa e va prima vicina al gol con Cicerelli e poi trova la rete con Cianci che di testa realizza su cross di Peralta. I corallini difendono il risultato con le unghie e con i denti. All’ultimo minuto però c’è un’ultima occasione per il Catania con Peralta che entra in area e calcia, brivido per tutti i tifosi della Turris, ma il pallone è fuori.

I corallini con questa vittoria allungano a +9 sul Monterosi e si avvicinano anche pericolosamente al primo posto utile per la salvezza diretta, occupato proprio dal Catania.

Primo tempo

Al 2′ subito Turris pericolosa con Scaccabarozzi che riceve al limite da Saccani, calcia di prima, pallone di poco alto.

Al 23′ la sblocca la Turris. Scaccabarozzi crossa al centro, Jallow aggancia il pallone, si gira, calcia a batte un incolpevole Furlan.

Al 25′ risposta del Catania con Cicerelli che calcia a giro, Marcone è attento e manda in angolo.

Al 36′ ancora Turris pericolosa con Franco che calcia dai 25 metri, il pallone sfiora il palo.

Al 43′ raddoppio dei corallini. Angolo dalla destra, mischia in area di rigore, il Catania non riesce ad allontanare, il pallone arriva ancora una volta sui piedi di Jallow che calcia e raddoppia.

Al 46′ vicinissima al tris la Turris ancora con Jallow che intercetta un retropassaggio, serve D’Auria che salta un giocatore, scambia ancora con Jallow che calcia a porta vuota, ma il tiro viene salvato sulla linea, sulla ribattuta ci prova ancora, ma Furlan ci mette una mano e salva tutto.

Secondo tempo

Al 48′ ancora padroni di casa pericolosi con un tiro di Contessa dai 25 metri, pallone alto.

Al 57′ Turris in dieci per doppia ammonizione a Cocetta.

Al 59′ occasione per il Catania con Cicerelli che colpisce di testa, ma trova un attento Marcone che manda in angolo.

Al 62′ ancora ospiti pericolosissimi con Cicerelli che calcia da ottima posizione e Marcone salva compiendo un autentico miracolo.

Al 73′ accorcia il Catania. Peralta crossa dalla destra per Cianci che di testa batte Marcone.

Al 95′ Catania vicinissimo al pari con Peralta che entra in area e calcia sul primo palo, pallone di poco fuori.