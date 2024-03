Turris – Casertana: 1-0. Le parole di Menichini: “I ragazzi hanno capito che per uscire da questa situazione bisogna dare tutto”

Sulla partita: “Son partiti bene loro, noi volevamo iniziare da dietro, poi però un po’ il campo, un po’ la loro pressione, non ce l’hanno permesso. Siamo stati fortunati sul loro palo, poi siamo stati bravi a sfruttare le opportunità. Nel secondo tempo hanno avuto una supremazia territoriale, ma occasioni non ne ricordo. Noi abbiamo avuto una ripartenza con Jallow in cui non abbiamo chiuso la partita. Domenica c’è un’altra grande partita. Dobbiamo essere pronti per andare a fare la guerra da tutte le parti.”

Sullo schema e sulla posizione di Siega: “Siega ha fatto un’ottima partita, non dobbiamo dimenticare che ci sono anche gli avversari. Adesso può sembrare una gara abbordabile, ma questa squadra darà fastidio a tutti nei play-off.”

Sul gruppo: “La società sta bene, è in regola, da questo punto di vista, siamo tranquilli, noi dobbiamo concentrarci sul calcio giocato. Ognuno per quel che è chiamato a fare, da il massimo. Metto in campo chi mi dà più garanzia. I ragazzi hanno capito che per uscire da questa situazione bisogna dare tutto.”

Sui risultati delle altre: “Non facciamo la corsa su nessuno, facciamo la corsa su noi stessi. Dobbiamo tirare fuori il meglio in ogni partita, quando non facciamo belle prestazioni, dobbiamo uscirne con la grinta, col cuore, con la voglia. Bisogna concentrarci su noi stessi.”