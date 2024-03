Turris – Casertana 1-0: i corallini tornano alla vittoria e volano a +8 sul Monterosi

Torna alla vittoria la Turris. Gli uomini di Menichini portano 3 punti fondamentali in ottica salvezza, portandosi a +8 sul Monterosi.

Parte forte la Casertana, dopo 7 minuti Damian calcia dal limite, ma il pallone non si abbassa a sufficienza. Al 17′ occasione più grande del match per gli ospiti, Tavernelli raccoglie un pallone vagante in area di rigore, calcia ma colpisce il palo.

Da quel momento si sveglia la Turris, D’Auria calcia una punizione dai 30 metri e colpisce la traversa. Al 33′ vantaggio della Turris con Contessa che raccoglie un tiro deviato di Scaccabarozzi e a pochi passi dalla porta sigla il suo secondo gol consecutivo tra le mura amiche.

Si chiude così la prima frazione. Nel secondo tempo poche emozioni, la Casertana non riesce a sfondare e la Turris difende bene senza mai rischiare nulla.