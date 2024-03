Monopoli – Turris: 0-0. Lo scontro salvezza si chiude con un pari a reti bianche

Monopoli – Turris: 0-0. Lo scontro salvezza si chiude con un pari a reti bianche

Finisce con un pari a reti bianche, lo scontro salvezza tra Monopoli e Turris. Parte bene la Turris che prima con Jallow e poi con Maniero va vicina al vantaggio. A fine primo tempo, è il Monopoli con Tommasini ad avere un’occasione da gol importante.

Nella seconda frazione cambia il copione e sono i padroni di casa a fare la partita, impensierendo più di una volta Marcone.

Nel finale nervi tesi tra Pugliese ed un calciatore del Monopoli che porta all’ammonizione di entrambi i calciatori. Un minuto più tardi, intervento fuori tempo di Pugliese che porta all’inevitabile doppio giallo per il centrocampista corallino che salterà la sfida col Catania.

Primo tempo

Al 17′ primo squillo della Turris con Jallow che in profondità riceve da Franco, ma calcia centralmente e Gelmi para.

Al 19′ ancora corallini pericolosi, stavolta con Maniero che calcia di prima su un cross di Nicolao, pallone fuori.

Al 40′ l’occasione più importante del match capita sui piedi di Tommasini. Il numero 9 dei padroni di casa calcia al volo dal limite dell’area, Marcone si impegna e manda in angolo.

Secondo tempo

Al 47′ Monopoli vicino al vantaggio con Tommasini che calcia dall’interno dell’area di rigore, ma manda a lato.

Al 55′ ancora pericolosi i padroni di casa, stavolta con Ardizzone che calcia dal limite, pallone deviato in angolo.

Al 61′ ancora Monopoli vicino al vantaggio. Borello crossa al centro per Tommasini che prova la rovesciata, pallone di poco a lato.

Al 70′ Turris pericolosa con Jallow che di testa colpisce un pallone messo in area da Scaccabarozzi, il pallone però sfiora il palo e finisce fuori.

Al 76′ vicinissimo al vantaggio il Monopoli con Borello che riceve in area di rigore, controlla col petto e in girata calcia, palla alta.

Al 92′ espulso Pugliese per doppia ammonizione.