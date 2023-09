Turris – Caneo sulla sconfitta con il Picerno: “Nulla di preoccupante, oggi problema fisico”

Sulla partita: “Abbiamo trovato difficoltà nell’1 vs 1, non siamo mai riusciti a creare la superiorità numerica nella metà campo loro, ci siamo sbilanciati troppo. Il Picerno ha dimostrato di essere una buona squadra e che può fare un campionato importante. Dal mio punto di vista niente di preoccupante.”

Sulla tensione calata: “Si, una volta andati sotto abbiamo fatto fatica a riequilibrarci.

Abbiamo trovato difficoltà ad innescare le nostre tre punte. Va dato merito all’avversario, ma noi dobbiamo lavorare su questo aspetto. Quando parti sempre 0-1 non è facile.”

Sul problema dei gol subiti: “Oggi il problema era fisico. Eravamo tutti affaticati e tutti sottotono. In genere chi entra fa meglio di chi esce, oggi no.”

Gli avversari: “Loro sanno che facciamo 3 gol a partita, quindi vengono a giocare contro di noi più coperti.”

Cosa non è piaciuta: “Il palleggio, questo non mi è proprio piaciuto oggi.”

Sul subire sempre per primi i gol: “Non sempre ci capita di rimontare, noi crediamo in questa mentalità, in questo gioco, dobbiamo continuare a giocare in questo modo.”

Sul calo fisico: “Ci siamo allenati meno. Oggi abbiamo trovato una squadra molto in salute.”