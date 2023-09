Turris – Picerno 1-3 – I corallini cadono in casa sotto i colpi di Murano

Turris – Picerno: 1-3. Brutta prova dei corallini che cadono in casa contro il Picerno.

Cadono i corallini in casa contro il Picerno.

Gli uomini di Caneo vanno in grossa difficoltà contro una squadra ben organizzata come quella di Mister Longo.

Pronti via ed è subito vantaggio ospite. Risponde subito Cocetta, e poi 20 minuti di ottima Turris, fino al nuovo vantaggio degli ospiti che spezza definitivamente le gambe ai padroni di casa.

Secondo tempo nullo da parte dei corallini, che non riescono a trovare neanche un tiro in porta.

Male in difesa e malissimo in zona offensiva quest’oggi.

I corallini, saranno chiamati al riscatto in quel di Foggia Domenica pomeriggio, sperando vivamente che subisca di meno le azioni offensive ospiti, perché il dato dei gol subiti, preoccupa e non poco.

Primo tempo

Al 4′ la sblocca il Picerno con Murano che riceve un cross dalla destra e di testa batte Fasolino.

Al 9′ pareggio immediato della Turris. Cum crossa al centro per Cocetta e quest’ultimo di testa impatta il pallone spedendolo in rete.

Al 19′ corallini vicinissimi al vantaggio. Indecisione tra il difensore e il portiere del Picerno, ne approfitta Nocerino che ruba palla e con un pallonetto supera Merelli, sfortunati però gli uomini di Caneo visto che il pallone sfiora il palo e finisce fuori.

Al 24′ ancora Turris pericolosa con Maniero che riceve in area da Nocerino, ma manda alto.

Al 36′ torna avanti il Picerno. Vitali intercetta un passaggio errato di Scaccabarozzi, lancia Murano che a tu per tu con Fasolino non sbaglia.

Secondo tempo

Al 64′ primo squillo della seconda frazione. Ottima azione del Picerno che con tutti tocchi di prima arriva in area corallina, Albadoro calcia sul primo palo, è attento però Fasolino che copre bene e manda in angolo.

Al 68′ cala il tris il Picerno con Murano che entra in area di rigore, nessunol segue e batte Fasolino.

Al 86′ punizione per la Turris dai 30 metri, batte Pugliese, ma non trova nessun compagno.