Turris – Caneo sulla sconfitta con il Francavilla: “Chiedo scusa a tutti, il gruppo deve dimostrare personalità e carattere”

Turris – Caneo sulla sconfitta con il Francavilla: “Chiedo scusa a tutti, il gruppo deve dimostrare personalità e carattere”

Sulla terza sconfitta consecutiva e sulla squadra scarica: “Chiedo scusa a tutti, è colpa soprattutto mia. È giusto che mi assumi la responsabilità di questa prestazione. Caratterialmente non è la mia squadra, tecnicamente non è la mia squadra. Le squadre mie lottano, con una tensione, applicazione, volontà. Non sono stato bravo a mantenere la stessa intensità, lo stesso equilibrio, lo stiamo pagando e me ne assumo le responsabilità. Non è possibile regalare partite del genere.”

Sulla metamorfosi: “La squadra aveva voglia di fare, aveva motivazioni, ci devo lavorare, ne dobbiamo uscire. Il gruppo deve dimostrare un po’ più di carattere e personalità.”

Sulla squadra adagiata sui complimenti: “Se fosse così, vorrebbe dire che saremmo ancora più deboli. Dobbiamo essere coscienti che tutto ciò che è stato fatto all’inizio è stato meritato. Oggi proprio non me lo aspettavo, è una brutta botta. Son qua a dirvi che è colpa mia e che il responsabile sono io.”

Sulla squadra che viene applaudita: “Tutto sommato la squadra ha cercato di giocare, ma bisogna anche saper difendere, se non sai farlo perché hai la testa tra le nuvole non va bene. Loro a noi non permettono di fare questo, perché noi a loro si?”

Sul sostituto di Contessa: “Volevo dare l’occasione ad Esempio.”

Sulla difficoltà che ha la squadra a trovare Maniero: “Nel primo tempo siamo arrivati sui cross. Non voglio parlare di situazioni individuali. Voglio parlare di contesto e di gruppo.”

Sulle prossime gare: “Adesso pensiamo al Potenza, non voglio parlare delle altre gare. Dobbiamo pensare a ripartire e fare una bella gara a potenza.”