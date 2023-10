Turris – Virtus Francavilla- 1-3: altro stop per i corallini, Artistico e Polidori regalano i tre punti agli ospiti

Perdono ancora gli uomini di Caneo, che oggi non scendono praticamente mai in campo e sfornano una prestazione non all’altezza delle altre viste sin qui.

A preoccupare è la fase difensiva che registra ben 16 reti subite in 7 partite, molto più di 2 a partita di media.

Primo tempo

Al 9′ passa la Virtus con Artistico che riceve in area di rigore in posizione molto dubbia, si gira e tutto solo batte Pagno.

Al 10′ risponde subito la Turris. Giannone riceve a rimorchio da Nocerino, calcia, pallone deviato in angolo.

Al 37′ ci prova Giannone da una punzione dai 20 metri, pallone in angolo.

Al 40′ Cocetta crossa sul secondo palo per Frascatore, ma Di Marco anticipa l’esterno corallino e manda in angolo salvando il risultato.

Al 44′ si fa vedere il Francavilla con Giovinco che calcia dal limite, Pagno però blocca in due tempi.

Secondo tempo

Al 52′ raddoppia il Francavilla.

Erroraccio di Miceli che sbaglia l’appoggio di testa a Pagno, regala il pallone ad Artistico che tutto solo davanti al portiere, realizza.

Al 65′ De Felice vede Forte fuori dai pali e calcia da 40 metri, ma l’estremo difensore ospite torna tra i pali e blocca.

Al 67′ D’Auria riceve da Giannone, si accentra e calcia, ma Forte blocca.

Al 72′ vicini al tris gli ospiti. Giovinco calcia una punizione dai 20 metri, Pagno però è attento e manda in angolo.

Al 74′ Turris pericolosa. Corner dalla sinistra, pallone verso Esempio che fa la sponda per Scaccabarozzi, ma il pallone finisce alto.

Al 82′ accorcia le distanze la Turris con Giannone che dai 25 metri calcia e realizza battendo Forte.

Al 88′ la chiude Polidori che conclude dopo un contropiede gestito magistralmente dal Francavilla.