Turris – Bari: 0-1. Le parole di Caneo: ” I ragazzi hanno fatto una bella partita”

Dopo la quarta sconfitta consecutiva, ai microfoni c’è mister Bruno Caneo.

” Io sono qua solo per rispetto del vostro lavoro, gli applausi fanno piacere, i ragazzi hanno fatto una bella partita e siamo convinti di poter dire la nostra fino alla fine del campionato.”

Sul ritrovato smalto: “L’ho detto che dovevamo aspettare di ritrovare i calciatori. A livello tecnico siamo una buona squadra e se sei a posto fisicamente vai bene.”

Sulla difesa a 4: “Ho deciso così perché volevo dare più sostanza alla difesa, poi però si attaccava lo stesso a 3.”

Sul gol preso: “Si, non è un gol limpido, è un gol sporco come di solito prendiamo.”

E poi conclude dicendo: ” Noi ci siamo, con la testa ci siamo, dobbiamo recuperare a livello individuale, ma non avevo dubbi che appena avessimo ritrovato i nostri ritmi, avremmo rifatto le nostre prestazioni.”