Turris – Bari: 0-1. Il Bari corsaro al Liguori fa cadere per la quarta volta consecutiva i Corallini

Cade per la quarta volta consecutiva la Turris, che oggi contro il Bari ha sfoderato una grandissima prestazione, rovinata solo dell’ennesimo arbitraggio non all’altezza della categoria.

Primo tempo

Al 23′ primo squillo del match. Daniele Franco calcia dai 20 metri, ma il pallone si abbassa troppo tardi e finisce di poco alto.

Al 32′ Bari in vantaggio. Ospiti che recuperano palla a centrocampo con un contrasto dubbio, arrivano in area di rigore, e dopo una serie di rimpalli è Cheddira a spedire in rete.

Secondo tempo

Al 46′ grandissima occasione per la Turris. Retropassaggio sbagliato di un difensore del Bari, intercetta Santaniello che però calcia a lato.

Al 49′ è Tascone a provarci dai 20 metri dopo una bella azione dei padroni di casa, ma il pallone finisce alto.

Al 60′ vicinissima al pari la Turris con Pavone che si accentra e calcia a giro, si deve superare Frattali che manda in angolo.

Al 70′ espulso Manzi per proteste.

Al 96′ occasione per la Turris. Da angolo dalla destra impatta Perina che si era portato in area, ma il pallone finisce fuori di poco.

Finisce tra le proteste il match tra Turris e Bari. Gli uomini di Caneo, alla metà del secondo tempo hanno reclamato un rigore e si sono visti in inferiorità numerica per un’espulsione a Manzi.

La Turris sarà impegnata sabato al “Barbera” contro il Palermo per provare ad invertire questo brutto ruolino di marcia.