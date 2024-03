Audace Cerignola – Turris: 0-0. Punto d’oro in ottica salvezza per i corallini

Continua a non vincere in trasferta la Turris, che però porta a casa un punto importantissimo in ottica salvezza.

Partita bloccata per tutti i 90 minuti, salvo qualche occasione sporadica.

Nella prima frazione i corallini non si rendono quasi mai pericolosi e non soffrono nulla, tranne in un’occasione, quando c’è un’indecisione da parte dei difensori in area corallina, ma Marcone salva tutto.

Secondo tempo sulla stessa onda del primo, con i padroni di casa che provano a fare la partita e la Turris che si difende senza lasciare molti spazi, tranne in un’occasione, quando c’è un cross dalla sinistra per Carnevale, ma ancora un miracolo dell’estremo difensore corallino, tiene il risultato sul pari.

Primo tempo

Al 30′ ci prova Saccani dai 25 metri, pallone alto.

Al 40′ Audace Cerignola vicinissimo al gol. Indecisione in area di rigore dei difensori corallini, Tascone controlla il pallone e calcia a botta sicura. Marcone con un miracolo salva e manda in angolo.

Secondo tempo

Al 62′ occasione per i padroni di casa. Russo si incunea in area di rigore, calcia da posizione defilata, e trova il corner grazie ad una deviazione di un difensore corallino.

Al 70′ Turris pericolosa con Franco che riceve a limite dell’area, serve Contessa che calcia male da buona posizione.

Al 85′ si salva la Turris grazie al secondo miracolo di Marcone. Cross basso dalla sinistra per Carnevale che calcia dall’interno dell’area piccola, ma Marcone con un salvataggio miracoloso, nega il vantaggio al Cerignola.

Al 95′ Audace Cerignola in dieci. Espulso Martinelli.