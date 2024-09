Somma Vesuviana – Lavori programmati, lunedì rubinetti a secco. Ecco le zone interessate

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 23:30 di lunedì 30 settembre 2024, nelle seguenti zone di SOMMA VESUVIANA:

ALVEO CIMITERO

ALVEO FOSSO DEI LEONI

CORSO ITALIA

CUPA DI NOLA

CUPA MARGHERITA

LOCALITA’ SANTA MARIA DEL POZZO

PIAZZA DON MINZONI

PIAZZA III NOVEMBRE

PIAZZA MARGHERITA

PIAZZA SAN FRANCESCO

PIAZZA VITTORIO EMANUELE III

VIA 26 OTTOBRE 1860

VIA ALDO MORO

VIA ANNUNZIATA

VIA ANTONINO ANGRISANI

VIA ANTONIO GRAMSCI

VIA ARMANDO DIAZ

VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR

VIA CANONICO MICHELE FEOLA

VIA CARMINE

VIA CASARAIA

VIA CAVONE

VIA CHIAZZA

VIA CIRCUMVALLAZIONE

VIA COLLEGGIATA

VIA COLONNELLO GAETANO ALIPERTA

VIA CUONZOLO

VIA CUPA DI NOLA

VIA CUPA FASANO

VIA CUPA SANTA PATRIZIA

VIA DON MINZONI

VIA DUCA DI SALZA

VIA ERNESTO PANTALEO

VIA FILIPPO D’ARAGONA

VIA FILIPPO TURATI

VIA FIRENZE

VIA FOSSO DEI LEONI

VIA GINO AURIEMMA

VIA GIORGIO AMENDOLA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA GIUSEPPE MAZZINI

VIA GIUSEPPE VERDI

VIA INDOLFI

VIA LENTINI

VIA MACEDONIA

VIA MADAMA FILIPPA

VIA MALATESTA

VIA MARGHERITA

VIA MARIGLIANO

VIA MARINA

VIA MERCATO VECCHIO

VIA MICCO

VIA MICHELE TROIANIELLO

VIA MILANO

VIA MONACIELLO

VIA NAPOLI

VIA NUOVA

VIA NUOVA CASARAIA

VIA PALERMO

VIA PALMENTOLE

VIA PICCIOLI

VIA PIERO GOBETTI

VIA PIGNO

VIA PINO AMATO

VIA PORTATERRA

VIA POTENZA

VIA RAIMONDI

VIA ROMA

VIA SAN DOMENICO

VIA SAN FILIPPO

VIA SAN GIOVANNI DE MATHA

VIA SAN PIETRO

VIA SAN SOSSIO

VIA SANTA ALOIA

VIA SANTA CROCE

VIA SANTA MARIA DEL POZZO

VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE A PALMENTOLE

VIA SOMMA BRUSCIANO

VIA SPICCICANTORCE

VIA STILLO

VIA TAVANI

VIA TIRONE

VIA TRENTOLA

VIA VENEZIA

VICO CAPASSO

VICO CIRELLA

VICO GENZANO

VICO PUNTUALE

VICO STAGLIATORE

VICO ZIVOLI

VICOLO GELSO

VICOLO GIACOBBE

VICOLO MALACCISO

VICOLO PANDOLA

VICOLO TORRE

Tutte le relative traverse.

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.