Torre del Greco – Ragazzo precipitato dal Pantaleo, annullate le manifestazioni previste per questa sera

“Ritengo opportuno e doveroso dare un segnale forte di vicinanza alla famiglia del ragazzo e a tutti coloro che sono stati toccati da questa tragedia”. Con queste parole, contenute in una lettera inviata al dirigente del settore Cultura del Comune, Gaetano Camarda, e al direttore artistico degli eventi promossi dall’ente, Gigi Di Luca, il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha deciso di annullare gli eventi previsti per la giornata odierna, martedì 24 settembre, e inseriti nel programma “Devozioni Festival”.

“La vicenda – prosegue il primo cittadino – ha profondamente scosso tutta la comunità” motivando la decisione di annullare sia l’incontro “Devozioni di sport” previsto a palazzo baronale, sia il concerto “Hasta siempre” in programma negli spazi degli ex molini meridionali Marzoli. “Sono consapevole dell’impegno profuso nell’organizzazione di questo evento, tuttavia, ritengo che la priorità assoluta debba essere dedicata al sostegno e al supporto psicologico della nostra comunità, in particolare dei giovani”.

“Siamo in costante contatto con il dirigente del Pantaleo, al quale va tutta la solidarietà dell’amministrazione comunale che va estesa a tutta la comunità scolastica, e con le autorità interessate – conclude il sindaco – che ringraziamo per l’impegno profuso in questi drammatici momenti”.