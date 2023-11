Turris – Altro stop, la Juve Stabia espugna di nuovo il Liguori eliminando i corallini dalla coppa

Turris – Altro stop, la Juve Stabia espugna di nuovo il Liguori eliminando i corallini dalla coppa

Eliminata anche dalla Coppa Italia la Turris che perde nel derby con la Juve Stabia per ben 3-5.

Inizio shock per i corallini che dopo un minuto sono sotto. Non reagiscono neanche gli uomini di Caneo che subiscono addirittura la seconda rete.

Si va negli spogliatoi sommersi dai fischi.

Nella seconda frazione di gioco i corallini sembrano revitalizzati e pareggiano subito la gara. Il rosso a Saccani sembra completare i piani, ma così non è stato, difatti la Turris trova il vantaggio al 90′, salvo sprecare tutto prendendo gol dopo un minuto. Ai supplementari non c’è partita, la Juve Stabia dilaga e passa il turno.

Primo tempo

Al 1′ vantaggio Juve Stabia. Bentivegna riceve un passaggio sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Pagno, insacca.

Al 28′ ancora ospiti pericolosi con Bentivegna che non riesce nel tap-in vincente, su cross dalla sinistra.

Al 30′ si fa vedere in avanti la Turris. Punzione dai 25 metri, calcia Frascatore, Esposito manda in angolo.

Al 42′ raddoppio delle vespe. Saccani perde palla a centrocampo in maniera inspiegabile, la regala dunque alla Juve Stabia che si trova 3 vs 0 e Marranzino segna.

Al 45′ ci prova Matera da fuori area, Esposito blocca.

Secondo tempo

Al 48′ accorcia le distanze la Turris con Pavone che riceve un cross dalla sinistra e dall’interno dell’area di rigore si gira e segna.

Al 50′ rigore per la Turris.

Al 51′ pareggia la Turris con Matera che spiazza Esposito e pareggia.

Al 69′ Turris in dieci. Espulso Saccani per doppia ammonizione.

Al 80′ Turris vicina al vantaggio. Angolo dalla destra, Esposito esce male, ma nessuno riesce a ribadire in rete.

Al 84′ punzione dal limite per la Juve Stabia, calcia Bentivegna, ma Pagno è attento e blocca.

Al 86′ rimonta completata da parte della Turris col classico gol dell’ex. Scaccabarozzi riceve un cross dalla destra da Pavone e di testa realizza un gran gol.

Al 91′ pareggia la Juve Stabia. Punizione dal limite, calcia Piovanello, Pagno respinge centralmente e Vimercati ribadisce in rete.

Primo tempo supplementare

Al 94′ grandissima occasione per la Turris. Rizzo si immola in fascia, entra in area e calcia potente sul secondo palo. Il pallone finisce di poco fuori senza che nessuno riuscisse a deviarlo.

Secondo tempo supplementare

Al 105′ rete della Juve Stabia. Turris perde palla da calcio d’inizio, pallone subito in verticale per Piovanello che tutto solo in area batte Pagno.

Al 115′ azione personale di Aprea che calcia centralmente ma Pagno sbaglia l’intervento e devia il pallone in porta.